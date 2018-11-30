Источник выбросов, отравлявших жизнь омичей, до сих пор не найден

Омск, , 11:10 — REGNUM Министр природных ресурсов Омской области Илья Лобов признался, что источник выбросов этилмеркаптана (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха — прим. ИА REGNUM ), серьёзно беспокоивших омичей в 2017 году, не найден.

«Воздух — движущаяся субстанция. Мы собрали все данные, что были у нас на тот момент. Передали их следственным органам. Больше никаких мероприятий мы провести не можем, потому что не было больше выбросов. Поэтому на сегодняшний день загрязнитель не найден», — цитирует министра портал «Город55».

Уточняется, что это заявление Лобов сделал на заседании рабочей группы горсовета Омска по вопросам экологии. При этом не всех депутатов удовлетворил ответ главы областного минприроды. Например, депутат Алексей Ложкин заявил, что он до сих пор, несмотря на все разговоры об этилмеркаптане, так и не понял, что это за вещество, опасно ли оно и как с ним бороться:

«Одни разговоры на пустом месте, ничего так понятней и не стало».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, массово жаловаться на зловонные выбросы омичи начали в марте 2017 года. Специалисты выяснили, что едкий неприятный запах возник из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого была превышена в 400 раз.

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По факту загрязнения атмосферного воздуха Омска опасными веществами было возбуждено уголовное дело. Однако источник выбросов до сих пор не найден.

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