Анкара, , 12:20 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп после приема в Белом доме премьер-министра Нидерландов Марка Рютте сделал новое заявление по Турции. Он развил тему своего предыдущего заявления, насчет того, что американское руководство не рассматривает вопрос о наложении на Турцию санкций за приобретение ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Дональд Трамп отметил, что администрация предыдущего президента США Барака Обамы допустила ошибки в отношениях с Турцией. Он подчеркнул: «Настоящая ситуация сложна со всех ракурсов. Поэтому в настоящий момент мы рассматриваем вопрос о введении санкций, думаем, что мы в силах сделать. Мы до сих пор не приняли решение».

Ранее на вопрос «Наложите ли вы на Турцию санкции?» глава американского государства ответил: «Нет. В настоящий момент мы не планируем ничего подобного». Он добавил, что из-за приобретения ЗРК С-400 Турция не может быть участником проекта F-35, и продолжил: «Сейчас США придают большое значение стратегическим отношениям с Турцией. Наши отношения как союзников по НАТО в высшей степени многовекторны и не ограничиваются только лишь проектом F-35».