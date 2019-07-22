Анкара, , 11:45 — REGNUM

Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай отметил, что необходимо превратить Северный Кипр в центр притяжения Восточного Средиземноморья, и для достижения этой цели Турция всегда готова делиться с Кипром своим опытом. Он заявил: «В этот памятный день (годовщина высадки турецких войск на Кипре в 1974 году) я хочу сообщить нашим кипрским братьям благую весть: по указанию нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, для Северного Кипра была разработана программа реформ, для осуществления которой разработка ресурсов на шельфе будет продолжена».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фуат Октай подчеркнул: «В этом свете мы ждём, что для стабильности и процветания Северного Кипра эти давно назревшие реформы будут без промедления претворены в жизнь». Политик добавил: «Осуществление этих структурных реформ на достойном уровне экономически усилит страну и принесёт процветание ее населению. Каждый шаг, который мы делаем в этом направлении, направлен на решение кипрского вопроса, обеспечения мира, стабильности и порядка».