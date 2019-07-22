Курск, , 11:19 — REGNUM

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В ходе рабочей поездки в Курскую область премьер-министр планирует посетить Курский мясоперерабатывающий завод и встретиться в врио губернатора Романом Старовойтом.

В совещании также запланировано участие заместителя председателя правительства Алексея Гордеева, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, представителей федеральных органов исполнительной власти, губернаторов и руководителей предприятий.