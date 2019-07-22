Тегеран, , 12:06 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американским СМИ заявил, что причиной проблем на Ближнем Востоке является ложное чувство безопасности, которое создают США в регионе, и в которое верят их союзники среди арабских стран. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Говоря о политике США в регионе, министр отметил, что многие страны региона «покупают безопасность» у США, платя за нее как за товар. По мнению Мохаммада Джавада Зарифа, это является большой ошибкой, потому что в конечном итоге действия Вашингтона лишь обостряют напряженность и способствуют возникновению нестабильности в тех местах, где ее раньше не было.

Министр подчеркнул, что, помимо США, во всех конфликтных точках региона есть след Саудовской Аравии и ОАЭ. В частности, это особенно проявляется в йеменском конфликте, эскалации которого саудиты активно способствуют.