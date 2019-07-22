Тегеран, , 12:58 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter предостерег Великобританию от содействия «экономическому терроризму» США по отношению к Ирану. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам министра, в отличие от пиратских действий Великобритании в Гибралтарском проливе, недавнее задержание Ираном британского судна направлено на то, чтобы принудить Лондон соблюдать нормы международного права. Он подчеркнул, что именно Иран гарантирует безопасность Персидского залива и Ормузского пролива, а Великобритания — страна, поддерживающая «экономический терроризм» США, которая должна пересмотреть свою политику.

Раннее 19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана объявил об аресте британского нефтяного танкера в Ормузском проливе. Данное действие вызвало резкую критику со стороны Лондона.

В начале июля вооруженные силы Великобритании взяли штурмом иранский танкер у побережья Гибралтара, обвинив ИРИ в перевозках нефти в Сирию в обход санкций.