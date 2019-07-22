Бейрут, , 11:15 — REGNUM

Соединенные Штаты Америки предложили награду в размере семи миллионов долларов за поимку агента ливанской шиитской группировки Хезболлы, гражданина Ирана Салмана Рауфа Салмана, обвиняемого в организации вооруженного нападения на еврейский центр в столице Аргентины Буэнос-Айресе в 1994 году и которое унесло жизни 85 человек.

Министерство финансов США заявило, что именно Салман руководил атакой 25 лет назад. Об этом сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ.

Государственный департамент заявил, что выдаст 7 миллионов долларов любому, кто предоставит какую-либо информацию о местонахождении Салмана, также известного как Салман аль-Реда. В ведомстве отметили, что Вашингтон продолжит преследование террористов Хезболлы, которые замешаны в организации вооруженных нападений, жертвами которых становятся гражданские лица.