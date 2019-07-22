Тирана, , 11:41 — REGNUM

Президент Албании Илир Мета прокомментировал отставку Рамуша Харадиная с поста премьер-министра Косово и вызов политика в Специальный трибунал по Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», глава Албании опубликовал заявление в поддержку Харадиная на своей странице в социальной сути Facebook:

«Я горд за Рамуша Харадиная и убежден в его невиновности! Никакое вероломство и давление не сломят Государственного Мужа и Героя Народа!

С сегодняшнего дня все мы будем меньше спать, больше тревожиться и сильнее объединяться для того, чтобы Косово и весь наш регион оставался мирным и безопасным, а также ради обеспечения европейского будущего».