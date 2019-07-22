Нур-Султан, , 09:06 — REGNUM

Аида Балаева назначена помощником президента Казахстана — заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента. Соответствующий указ подписал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, сообщили 22 июля в пресс-службе главы государства.

Ранее Балаева занимала должность заведующего отделом внутренней политики администрации президента Казахстана. Кроме того, президент Казахстана назначил Тимура Сулейменова заместителем руководителя своей администрации.

Токаев также подписал распоряжение о назначении Сатыбалды Буршакова заведующим отделом внешней политики и международных связей администрации президента, Айдына Кльсеитова — заведующим отделом стратегического планирования администрации президента и Талагата Калиева — директором службы центральных коммуникаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании республиканского государственного учреждения «Служба центральный коммуникаций» при президенте.

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