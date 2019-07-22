Москва, , 07:39 — REGNUM

До окончания следственных действий члены задержанного танкера Stena Impero, среди которых есть граждане России, не смогут покинуть судно. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Иране Андрей Ганенко по итогам переговоров с главой представительства МИД Ирана в городе Бендер-Аббас.

Танкер

Представители внешнеполитического ведомства Ирана сообщили, что граждане России будут находиться на задержанном силами ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции судне до окончания всех мероприятий по расследованию инцидента.

По словам иранских дипломатов, они хорошо себя чувствуют и могут свободно передвигаться по танкеру. Пока неизвестно сколько будет длиться расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтеналивной танкер Stena Impero был задержан 19 июля в Ормузском проливе по причине «нарушения международных правил судоходства».

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