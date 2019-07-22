Лондон, , 05:23 — REGNUM

Европейская комиссия намерена «потратить все, что необходимо» для поддержки экономики Ирландии в том, случае если выход из состава Европейского Союза пройдет по жесткому сценарию, сообщает 22 июля The Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

Ирландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным источника, сумма поддержки составляет несколько миллиардов фунтов стерлингов. Она будет выделена для компенсации любого сбоя в торговле с Ирландией.

Напомним, претендующий на кресло премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Британия выйдет из состава ЕС в оговоренный ранее срок 31 октября вне зависимости от того удастся ли Лондону договориться об условиях выхода с Брюсселем или нет.