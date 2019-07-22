Лондон, , 03:15 — REGNUM

Решение о созыве чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Room А) приняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с ситуацией с задержанным Ираном британским танкером, сообщает 21 июля ежедневная лондонская газета Evening Standard.

Как ожидается, заседание COBRA пройдет в понедельник, 22 июля. Обсудить проблему с задержанием британского танкера соберутся министры, главы департаментов госслужб, представители полиции, спецслужб и некоторые другие специалисты.

В качестве одной из возможных мер влияния члены комитета рассмотрят возможность заморозки всех иранских активов.

Как сообщало ИА REGNUM, спецслужбы Великобритании ищут доказательства причастности России к инциденту с задержанием танкера. По версии британцев, танкер мог нарушить международные соглашения из-за неверной оценки своего местоположения, якобы возникшего в результате трансляции Ираном ложных GPS-сигналов. Такие технологии Тегерану, уверены спецслужбы Великобритании, могла предоставить только Москва.

Между тем в сети появились аудиозаписи переговоров иранских военных и британского катера, предшествующих задержанию. Иранская сторона несколько раз настоятельно рекомендовала танкеру изменить курс, гарантируя при этом безопасный выход из подведомственной Ирану акватории. Однако экипаж танкера решил не менять курса.

Читайте ранее в этом сюжете: Лондон разглядел «русский след» в истории с задержанием танкера