Лондон, , 06:01 — REGNUM

Нарушить международные морские соглашения британский танкер вынудили подделанные Россией GPS-сигналы. Спецслужбы Великобритании ищут доказательства причастности Москвы к задержанию британского танкера, сообщает газета The Sunday Mirror.

«У России есть технология подделывания GPS-сигнала, и, возможно, она помогла Ирану в этом начинании», — заявили в органах безопасности Великобритании.

По данным спецслужб Британии, источником ложного сигнала могли быть иранские беспилотные летательные аппараты. Следователи выясняют, были ли зафиксированы в момент задержания какие-либо подозрительные сигналы.

Российское вмешательство могло произойти только с одобрения президента РФ Владимира Путина, уверены в издании. О возможном российском следе, по версии издания, говорит и наглый и уверенный характер захвата танкера.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Британии разрабатывает пакет санкций в отношении Ирана в связи с захватом танкера, а также намерена добиваться возобновления антииранских санкций на площадках ООН и ЕС.

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