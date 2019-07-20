Киев, 20 июля 2019, 18:38 — REGNUM
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Степаном Полтораком не произошло «никакого инцидента». Об этом написал на странице в соцсети Facebook журналист Юрий Бутусов, пообщавшийся с министром.
Полторак рассказал сотруднику СМИ, что видео, на котором глава государства «отталкивает» представителя военного ведомства, было истолковано неверно.
По словам министра обороны Украины, украинский лидер, который подошел к заместителям главы офиса президента Кириллу Тимошенко и Руслану Рябошапке, вероятно хотел поговорить с ними приватно, отметил Бутусов.
«Он (Владимир Зеленский) повернулся в сторону министра и сказал «Секундочку!» — написал журналист, ссылаясь на заявление Полторака. — Сказано это было… корректно».
Напомним, видеозапись, на которой глава Украины Владимир Зеленский «отталкивает» министра обороны страны Степана Полторака, была опубликована ранее на видеохостинге YouTube.
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