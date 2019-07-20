Киев, , 18:38 — REGNUM

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Степаном Полтораком не произошло «никакого инцидента». Об этом написал на странице в соцсети Facebook журналист Юрий Бутусов, пообщавшийся с министром.

Полторак рассказал сотруднику СМИ, что видео, на котором глава государства «отталкивает» представителя военного ведомства, было истолковано неверно.

По словам министра обороны Украины, украинский лидер, который подошел к заместителям главы офиса президента Кириллу Тимошенко и Руслану Рябошапке, вероятно хотел поговорить с ними приватно, отметил Бутусов.

«Он (Владимир Зеленский) повернулся в сторону министра и сказал «Секундочку!» — написал журналист, ссылаясь на заявление Полторака. — Сказано это было… корректно».

Напомним, видеозапись, на которой глава Украины Владимир Зеленский «отталкивает» министра обороны страны Степана Полторака, была опубликована ранее на видеохостинге YouTube.

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