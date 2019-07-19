Киев, , 18:16 — REGNUM

На видеохостинге YouTube была опубликована видеозапись, на которой президент Украины Владимир Зеленский «отталкивает» министра обороны страны Степана Полторака.

Известно, что Зеленский приехал посмотреть на экспериментальные модули для размещения украинских военнослужащих.

Сперва Зеленский вел беседу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, заместителем главы администрации президента Русланом Рябошапкой и ещё одним мужчиной.

В один из моментов Зеленский резко разворачивается и как бы отталкивает от себя министра обороны Украины Степана Полторака, который к нему приблизился.

Причина такого поступка Зеленского не указывается.

Стоит отметить, что позднее на видео Зеленский и Полторак улыбаются друг другу и глава государства фамильярно хлопает главу Минобороны по плечу.