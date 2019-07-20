Комрат, Молдавия, , 17:24 — REGNUM

Автономия Южного Тироля в Италии является примером того, как Молдавия и Гагаузия могут разграничить полномочия и обеспечить реальную автономию для гагаузов. Об этом заявила на церемонии инаугурации башкана (главы) Гагаузии премьер-министр Молдавии Майя Санду, передает ИА REGNUM.

Она призвала перестать спорить о вопросах, которые «не имеют прямого отношения к интересам граждан и заняться главным». «Надо определить полномочия в вопросах образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения и в других областях функционирования автономии», — сказала Санду.

Премьер напомнила, что в 1994 году был принят Закон об особом правовом статусе Гагаузии, и это решение «было положительно оценено международным сообществом».

«С тех пор прошло много лет, но полномочия автономии до сих пор не определены, и это становится предметом споров и разногласий», — заявила Санду.

Она также пообещали Гагаузии поддержку в вопросах развития гагаузского языка и культуры, чего до сих пор не делалось молдавским властями.

ИА REGNUM напоминает, что положения молдавского закона от 1994 года об автономном статусе Гагаузии, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями.

В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня обычного молдавского района.

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