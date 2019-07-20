Москва, , 14:11 — REGNUM

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о создании ресурса, где будут храниться данные о всех гражданах России. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба правительства России. Инициатива будет внесена в Госдуму.

База данных

На данный момент в России нет централизованного информационного ресурса, который бы позволял получить полноценные и достоверные данные о физическом лице. Вся информация так или иначе распределена между несвязанными и разноформатными базами данных различных ведомств.

Создание такого единого ресурса позволило бы создать систему учета сведений, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, считают правительственные чиновники. Данный ресурс необходим для совершенствования контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц, подчеркивают в правительстве.

По замыслу, реализация проекта закона повысит оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления. Должна возрасти информационная открытость и прозрачность системы управления. Кроме того, граждане смогут узнать, какими данными о них располагает государство.

Формировать и наполнять эту единую базу данных будет Федеральная налоговая служба. Все сведения об одном физическом лице, собранные из других государственных и муниципальных информационных ресурсов, объединят в одну запись на новом федеральном портале.