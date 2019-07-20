Аспен, США, , 11:25 — REGNUM

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что в краткосрочной перспективе наибольшую угрозу для США представляет Российская Федерация, так как обладает очень большим ядерным потенциалом. Об этом Эшли заявил, выступая на форуме по безопасности в Колорадо.

По данным Эшли, ни Россия, ни Китай, ни даже Иран совершенно не хотят войны с Соединёнными Штатами, однако гонка вооружений явно усиливается. В Москве и Пекине хорошо понимают, насколько ужасным «для всех» будет исход возможного столкновения.

Но это вовсе не значит, что эти страны не представляют для США угрозы, подчеркнул он.

По мнению генерал-лейтенанта Эшли, в краткосрочной перспективе для США наибольшую угрозу представляет именно Россия, так как она обладает наибольшим сопоставимым с США ядерным арсеналом.

А вот в долгосрочной перспективе наиболее опасен Китай, так как он вырывается в мировые экономические лидеры.

Также генерал Эшли затронул тему гиперзвукового оружия. По его данным, Россия и Китай развернут это оружие в течение ближайших двух лет.