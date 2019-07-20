Нью-Дели, , 12:08 — REGNUM

Министр информации и телерадиовещания Индии Пракаш Джавадекар заявил, что правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди готово взять под свой контроль материалы, размещенные на онлайн-ресурсах, если потребуется. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Пракаш Джавадекар, выступая на открытии кинофестиваля Джагран в Дели, подчеркнул, что правительство осведомлено о проблемах контроля над содержимым интернет-порталов. По словам министра информации и телерадиовещания, особую обеспокоенность вызывают такие онлайн-платформы для трансляции кино, как Netflix и Hotstar. Как известно, материалы, размещенные на подобных порталах, не подлежат обязательному государственному контролю. Пракаш Джавадекар отметил: «Кино является поистине народным искусством и продолжит им быть. Если потребуется, мы поставим под государственный контроль онлайн-ресурсы, в том числе платформы для трансляции фильмов».

Министр информации и телерадиовещания также заявил, что спрос на индийскую киноиндустрию за рубежом постоянно растет. Пракаш Джавадекар подчеркнул, что Болливуд выступает тем источником мягкой силы Индии, который обладает огромным потенциалом.