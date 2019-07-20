Токио, , 11:28 — REGNUM

18 июля в японском правительстве сообщили, что Иран «не одобрил участие Франции, Германии, Японии и Британии» в антииранской военной коалиции США, цель которой — защита нефтяных танкеров в районе Персидского залива. «Эта коалиция не имеет ничего общего с ослаблением напряженности в Персидском заливе», — заявил Тегеран Токио по официальным дипломатическим каналам.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», США ищут союзников для коалиции, участие в которой основывается на добровольных началах. Япония, у которой традиционно дружеские отношения с Ираном и союзнические отношения с США, находится перед серьезной дилеммой, особенно после того, как Иран официально призвал Японию отказаться от участия.