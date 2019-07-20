Берлин, , 10:13 — REGNUM

Глава комитета германского бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции Запада вообще никак не влияют на политику Российской Федерации, но достаточно негативно влияют на германский бизнес. Об этом он заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Бундестаг. Берлин

«Эти санкции не действуют. У нас были эти санкции в течение пяти лет, у нас нет изменений в российской политике», — заявил Эрнст.

А вот для самого Запада, в особенности стран Евросоюза, эти санкции имеют вполне конкретные негативные последствия. Компании стран ЕС теряют российский рынок, а Москва все более тесно экономически сотрудничает с Китаем.

Эрнст подчеркнул, что по итогам пяти лет политики санкций можно определенно сказать, что экономические отношения России и стран ЕС уже точно не будут прежними в долгосрочной перспективе.

Полноценный диалог невозможен в условиях постоянного напряжения, подчеркнул депутат.

Эрнст считает, что пора начать усиленно искать возможность для сотрудничества с Россией в различных направлениях, так как «сильная Европа» невозможна без России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Западе довольно много политиков открыто говорят о том, что антироссийские санкции неэффективны и не достигают тех целей, для которых они вводились — изменить политику России. Но вместе с тем, санкции никто не отменяет, а наоборот, с каждым годом их усиливают. Условием снятия санкций лидеры Запада называют возврат Крыма Украине и фактическую сдачу бандеровцам Донбасса.