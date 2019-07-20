Лондон, , 09:53 — REGNUM

Посольство Российской Федерации в Великобритании опубликовало на своей странице в сети микроблогов Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Карта баз НАТО Цитата страницы посольства России в Великобритании в Twitter

В сообщении, к которому была прикреплена карта, пресс-служба посольства процитировала министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сравнил военные расходы Российской Федерации и стран военного блока НАТО и указал на агрессивную политику альянса по отношению к Москве.

«Россия хочет войны. Посмотрите, как близко они расположили свою страну к нашим военным базам», — гласит сопровождающая карту надпись. На карте Крым закрашен в цвет Украины.

Министерство иностранных дел Украины обратил внимание на это сообщение. Украинское внешнеполитическое ведомство поблагодарило российское посольство за «признание очевидного факта» и подчеркнуло, что ждёт того же самого от других государственных учреждений в Российской Федерации.

Стоит отметить, что данная карта, на которой отмечены военные базы НАТО, окружающие Россию, была нарисована довольно давно — задолго до возвращения Крыма в состав РФ.