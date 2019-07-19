Вашингтон, , 19:22 — REGNUM

Военное ведомство США продолжает утверждать, что 18 июля американским военным кораблём над Ормузским проливом был сбит иранский беспилотник, не принимая во внимание то, что Иран опровергает этот факт, сообщает 19 июля РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Пентагона Ребекку Ребарич.

По версии американских военных, летательный аппарат приблизился в кораблю ВМС США на дистанцию 900 метров и был сбит в целях самообороны.

«По нашей оценке, это был иранский беспилотный летательный аппарат. Других деталей мы сообщить не можем», — цитирует агентство ответ Ребарич на соответствующий вопрос.

Стоит отметить, что ранее в Пентагоне, в отличие от президента США Трампа, не стали однозначно утверждать, что сбитый аппарат был иранским.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне иранскими системами ПВО был сбит военный беспилотник США, нарушивший воздушную границу Ирана. Вашингтон утверждал, что их аппарат находился над нейтральными водами, однако позже иранцы предъявили обломки сбитого дрона.

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