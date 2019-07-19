Рим, , 18:18 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 19 июля, заявила, что «поддержка Россией популистских партий в ЕС вызывает опасение», передает Mediaset.

Таким образом Меркель ответила на вопрос о публикациях СМИ, согласно которым итальянская партия «Лига» якобы пыталась получить финансирование в России.

От прямого ответа на вопрос о «русских деньгах» Меркель ушла, отметив, что на этот вопрос должно ответить следствие и итальянский парламент.

Отношения с Россией, вопреки указанной «озабоченности», развиваются, по словам Меркель, «позитивно».

Как сообщалось ранее, СМИ распространили аудиозапись, на которой один из коллег вице-премьера Италии Маттео Сальвини по партии, глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини якобы обсуждает с российскими предпринимателями получение 65 млн евро посредством ряда операций с продажей топлива.

Итальянские оппозиционеры убеждены, что «Лига» таким образом пыталась получить «русские деньги». Сальвини заявил, что никаких средств из России партия никогда не получала и что он не давал Савоини никаких заданий. Лидер «Лиги» выразил готовность к проверке счетов партии.

Смысл своего предположительного разговора с российскими бизнесменами Савоини, по словам Сальвини, должен объяснить сам. Савоини уже был вызван в прокуратуру, но отказался от дачи показаний на этой стадии процесса. Еще один участник разговора в ресторане «Метрополь» заявил журналистам, что ничего противозаконного в этой беседе не было и политики она не касалась.

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