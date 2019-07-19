Рим, , 17:37 — REGNUM

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не стоит вмешиваться во внутренние дела Италии, заявил в пятницу, 19 июля, экс-министр по связям с Евросоюзом, глава национальной биржевой комиссии Паоло Савона, передает Affari Italiani.

Таким образом Савона прокомментировал слова фон дер Ляйен о ее намерении «близко познакомиться» с ситуацией в итальянских финансах.

Летом 2018 и весной 2019 года Еврокомиссия (еще пол руководством Жана-Клода Юнкера) критиковала правительство Италии за чрезмерно, по мнению евробюрократов, социальные жесты (снижение налогов, снижение пенсионного возраста), отмечая, что при нынешнем уровне госдолга Италии (более 130% ВВП) это недопустимо.

Ожидается, что и при новом составе Еврокомиссии отношения Италии с ЕС будут сложными — лидер самой популярной партии страны, «Лиги», Маттео Сальвини и Урсула фон дер Ляйен уже обменялись резкими заявлениями.