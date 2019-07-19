Каракас, , 16:04 — REGNUM

Объявивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо назначил на ближайший вторник, 23 июля, «большое заседание» парламента на улицах Каракаса, сообщает испанское издание ABC. Оппозиционер обещает сделать важные заявления касательно диалога с правительством Николаса Мадуро, нацеленного на преодоление кризиса, от которого страдает карибское государство.

«23 июля этого года наш действующий президент и Национальная ассамблея объявляют днем большого уличного заседания, чтобы огласить важные объявления насчет борьбы, которую мы ведем за свободу Венесуэлы», — проинформировал законодательный орган в Twitter. «Мы призываем всю Венесуэлу к мобилизации. Вместе, пользуясь властью гражданских сил и работой национального парламента, мы перейдем к следующему этапу в нашей борьбе», — написал сам оппозиционный лидер в той же социальной сети.

Заявления Гуайдо должны прозвучать на фоне пробных контактов, на которые пошли правительство и оппозиция, чтобы возобновить диалог. Попытки договориться, нацеленные на достижение соглашения о пути выхода из политического кризиса, срывались уже три раза за те шесть лет, что прошли с момента смерти Уго Чавеса. В мае этого года представители Мадуро и Гуайдо провели серию встреч в Осло, а на прошлой неделе переговоры переместились на Барбадос. Наконец, на этой неделе стороны вернулись на карибский остров, чтобы обсудить программу из шести пунктов, содержание которых неизвестно.

Источники, слова которых цитируют венесуэльское ежедневное издание El Nacional и агентство новостей Bloomberg, рассказали, что Мадуро готов согласиться ускорить президентские выборы и перенести их на 2020 год, а также полностью обновить состав Национального избирательного совета (CNE). В обмен на это он хочет, чтобы Гуайдо убедил своих союзников по всему миру отменить санкции в отношении чавистов, находящихся на государственных должностях.

Кроме того, эти источники поведали, что гипотетические президентские выборы 2020 года могут быть отмечены большими новшествами. Так, Мадуро не будет кандидатом от «Единой социалистической партии Венесуэлы» (PSUV). Также не будут представлены «второй номер» чавистов Дьосдадо Кабельо и бывший вице-президент, занимавшийся вопросами экономики, Тарек Эль-Айссами. Они передадут эстафету главе штата Миранда, тридцатисемилетнему Гектору Родригесу, получившему опыт в правительствах Чавеса и Мадуро.