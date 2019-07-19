Вильнюс, , 15:35 — REGNUM

Задержанный в Литве фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» Роман Ружечко обратился с просьбой о предоставлении ему политического убежища, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 июля. Это подтвердили в Вильнюсском участковом суде.

Генеральный директор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко был задержан по ордеру Интерпола. Ранее в России Ружечко был объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». Его обвиняют по трем статьям УК РФ.

Как сообщал ИА REGNUM, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба». Оказалось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. В России по данному факту было начато расследование. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области.

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