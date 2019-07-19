Сана, , 12:18 — REGNUM

Арабская коалиция, состоящая из Королевства Саудовская Аравия и Объединенных Арабских Эмиратов, перехватила дрон хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов, действующей на территории Йемена. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, это уже не первый дрон группировки, который перехватила коалиция с момента начала войны в Йемене.

Официальный представитель коалиции Турки Аль-Малики подтвердил информацию о том, что дрон направлялся в сторону гражданских объектов города Джизан, Саудовская Аравия.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравии, и хуситами.