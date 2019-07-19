Нью-Дели, , 12:03 — REGNUM

США приветствовали строительство знакового Картарпурского коридора между Индией и Пакистаном. В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что «невероятно поддерживают» все меры и проекты, которые усилят и расширят связи между двумя странами.

«Мы поощряем строительство коридора для паломников между Индией и Пакистаном», — заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в ноябре 2018 года две страны договорились построить пограничный переход для пилигримов. Тем не менее, переговоры и сроки строительства постоянно переносились из-за позиции Индии, требовавшей исключить из комитета по строительству с пакистанской стороны сикхских сепаратистов.

Напомним, что Картарпурский коридор — проект на границе между Индией и Пакистаном, который должен позволить паломникам сикхам беспрепятственно посещать место рождения основателя религии Гуру Нанака в Картарпуре (Пакистан). Сейчас между странами существуют визовые ограничения для совершения паломничества.