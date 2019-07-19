Вашингтон, , 11:11 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели беседу, в ходе которой обсудили работу международной группы по расследованию катастрофы малайзийского Boeing MH17 в Донбассе, выполнявшего рейс MH-17. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома США.

«Лидеры (двух стран) отметили, что вчера (17 июля) была пятилетняя годовщина событий, когда был сбит самолет компании «Малайзийские авиалинии», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В нем говорится, что работу Совместной следственной группы и властей Нидерландов, направленную на привлечение виновных к ответственности, полностью поддерживают в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. Самолёт рухнул в районе села Грабово. Все находившиеся на борту лайнера 298 человек погибли.

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