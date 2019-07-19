Тегеран, , 10:51 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе интервью CNN заявил, что присутствие войск третьих стран в Персидском заливе нарушит международный мир и безопасность, отметив, что Иран, в свою очередь, никогда не начинал войну против другого государства. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам министра, Исламская Республика никогда не будет начинать войну первой, однако жестко ответит на любую агрессию в свой адрес. Он напомнил о том, что как только в начале июля дрон-беспилотник США нарушил территориальную целостность Ирана, ИРИ немедленно сбила его. «Мы никогда не позволим врагам нарушать нашу национальную безопасность и шпионить за нашей территорией», — отметил Зариф.

Министр также назвал Ормузский пролив «спасательным кругом» Ирана, в связи с чем эскалация танкерной войны также не в его интересах.