Москва, , 10:50 — REGNUM

В Совфеде считают вредными предложения по новым санкциям США в отношении России, они идут вразрез интересам Америки, передает корреспондент ИА REGNUM19 июля.

«Законопроект, если он будет принят, может осложнить взаимодействие спецслужб России и США, в том числе и в борьбе с международным терроризмом. Не думаю, что это отвечало бы интересам США», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Он считает новые меры, предлагаемые конгрессменами, не просто бессмысленными, но и вредными.

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против «24 высокопоставленных сотрудников российской службы безопасности и их близких соратников».

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