Иерусалим, , 10:45 — REGNUM

18 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь обратился с угрозой к правительству Ирана на фоне нарастания напряженности в Персидском заливе. Комментарии главы израильского правительства относились также к Сирии и Ливану. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Выступая на памятной церемонии в честь павших во Второй ливанской войне, премьер Нетаньяху заявил об «очередном инциденте иранской агрессии в водах Персидского залива». По мнению главы правительства Израиля, мир должен обратить внимание на угрозу со стороны Ирана и движения Хезболла. «Но мы (Израиль) будем противостоять опасностям даже в одиночку», — подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

Кроме того, премьер Израиля обратился к правительству Ливана, заявив, что если Бейрут не откажется от поддержки движения Хезболла, то он «также будет нести ответственность за происходящее». В отношении Сирии Нетаньяху отметил, что Израиль не допустит появления «второго Ливана».