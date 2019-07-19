Киншаса, , 07:59 — REGNUM

Правительство ДР Конго пообещало сотрудничать с соседними странами в борьбе с лихорадкой Эбола, передает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Оли Илинга в городе Гома.

По его словам, власти ДР Конго проведут переговоры с соседними странами о стратегии по борьбе со вспышкой лихорадки Эбола. Причиной стал случай Эболы с летальным исходом. Перед смертью погибшая конголезская торговка посетила Уганду и Руанду, что, по мнению ВОЗ, грозит распространением вируса в этих странах.

К настоящему моменту вспышка Эболы вызвала смерти около 1700 человек в ДР Конго.

На пресс-конференции в Гоме Илунга заявил об удовлетворенности мерами ВОЗ по объявлению Эболы чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Он также резко раскритиковал распространение в социальных сетях фейковых новостей о вспышке Эболы.