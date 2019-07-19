Петропавловск-Камчатский, , 07:46 — REGNUM

Делегацию 17-го района Береговой охраны США во главе с вице-адмиралом Мэтью Т. Беллом младшим ждут на Камчатке. Американские военные проведут встречу с представителями Пограничного управления ФСБ РФ по восточному арктическому району, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Подобные встречи американских и российских пограничников проводятся не в первый раз и имеют важное значение для охраны государственной границы и пресечения браконьерского промысла. Как отметили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по восточному арктическому району, в 2017—2018 годах результатом успешных согласованных действий двух спецслужб стало задержание судов Sea breeze и Verile, которые вели браконьерский промысел в Беринговом море.

В ходе предстоящей встречи планируется обсуждение вопросов, связанных с проведением совместных тренировок в море, деятельностью по борьбе с незаконным промыслом в Беринговом море и северной части Тихого океана, иным вопросам в сфере пограничной безопасности двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2006 года делегация Береговой охраны США во главе с вице-адмиралом Артуром Е. Бруксом. Стороны обсудили вопросы взаимодействия по охране границ двух государств и другие, гости посетили достопримечательности Камчатки, местные рыбоперерабатывающие предприятия. Российские и американские пограничники провели товарищеский матч по футболу.