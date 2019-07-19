Берлин, , 07:31 — REGNUM

Будущий председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерена реформировать Дублинскую конвенцию, определяющую правила предоставления убежища иностранцам в странах Европейского союза (ЕС). Об этом она рассказала в интервью таблоиду Bild.

«Мы должны реформировать Дублин (Дублинскую конвенцию — прим. ИА REGNUM ), чтобы добиться большей справедливости и распределения обязательств», — заявила она.

«Я действительно никогда не понимала, почему Дублин начинался с простого уравнения: где мигрант впервые ступил на европейскую землю, там он или она и должен остаться. (…) У нас могут быть стабильные внешние границы только тогда, когда мы окажем достаточную помощь тем государствам, которые из-за своего положения на карте испытывают наибольшее давление», — сказала фон дер Ляйен.

Дублинская конвенция была подписана в 1990 году. Она предполагает, что убежище иностранцу обязано дать первое безопасное государство, в котором он оказался. В последние пару лет увеличился поток мигрантов, пересекающих Средиземное море на лодках, — таким образом, ответственность за них ложится на Италию, Испанию, Мальту.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−18 июля министры внутренних дел стран ЕС обсуждали реформирование механизма принятия мигрантов, однако озвученные Берлином и Парижем предложения не нашли достаточной поддержки.

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