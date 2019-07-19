Петропавловск-Камчатский, , 05:42 — REGNUM

Избирком Комсомольска-на-Амуре отказал в регистрации кандидатом на пост мэра города выдвиженцу от КПРФ Сергею Юганову. Причина отказа — неверное оформление документов, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поводом для отказа в регистрации послужили два нарушения: более позднее чем положено по закону, предоставление справки об отсутствии счетов за границей, и просрочка дня извещения о выдвижении. КПРФ известила комиссию на полдня позже, чем требует закон.

Сергей Юганов намерен изучить ситуацию с юристами и оспорить отказ в регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM избирком Комсомольска уже отказал в регистрации молодому архитектору Елизавете Шампаровой. Она намерена обращаться в суд, так как считает действия избиркома произволом. Так, члены комиссии придрались к якобы нарушениям в подписных листах, которые либо упразднены в Избирательном кодексе, либо вообще нарушениями не являются. К тому же, по словам Шампаровой, избирком требовал от нее справку об открытии банковского счета, в формате, которого вообще не существует и о котором не слышали даже работники банка.

Вслед за отказом в регистрации Шампаровой, добровольно заявил о том, что выбывает из гонки атаман казачьего войска Юрий Савчук. Он заявил, что, видя, как поступили с Елизаветой Шампаровой, не видит смысла участвовать в выборах дальше, несмотря на то, что собрал более 1200 подписей.

Градоначальник Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов в третий раз написал заявление об отставке. Ранее он подавал такое прошение в сентябре и декабре 2018 года, но оба раза отзывал его. В третий раз гордума приняла отсnавку и попрощалась с непопулярным у горожан мэром навсегда. 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, комсомольчане изберут нового главу города. На пост мэра изначально претендовали 23 человека.