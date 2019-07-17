Хабаровск, , 05:37 — REGNUM

От 23 претендентов на пост главы города Комсомольска-на-Амуре к единому дню голосования может остаться совсем немного участников. Выдвиженцы выбывают один за другим, со скандалами и обидой на избирком. Уже есть первые иски в суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Самовыдвиженец на пост мэра Комсомольска, молодой архитектор Елизавета Шампарова намерена обратиться в суд с иском о неправомерности действий ТИК города Юности. Комиссия забраковала списки с подписями в поддержку Елизаветы Шампаровой. Но архитектор убеждена: действия избиркома незаконны и не обоснованы.

«Комиссия требовала документы, не предусмотренные избирательным законодательством. Например, требовали представить протокол сбора подписей по форме, которая утратила силу. Признали недействительными подписи по одному и тому же основанию: адрес места жительства написан с сокращениями, хотя сокращения, не препятствующие пониманию смысла в адресе, избирательным кодексом Хабаровского края допускаются», — сообщила Елизавета Шампарова в инстаграм-канале «Komsagram».

Члены комсомольского избиркома сообщили, что не поняли, о каком городе идёт речь: в маленькой графе было написано «Комсомольск-н-А» или «Комсомольск/на/амуре». Законом же вообще предусмотрена возможность не указывать город.

Также Елизавета сообщила, что у неё возникли проблемы с документами и справками из банка, где она открыла счёт. ТИК, по словам женщины, затребовал справку в формате, о котором сотрудники банка даже не слышали.

Как только Елизавета Шампарова получит от ТИК Комсомольска-на-Амуре официальный документ об отказе в регистрации, она намерена немедленно обратиться в суд с жалобой на незаконные действия избиркома.

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Из солидарности с Шампаровой официальное заявление о снятии своей кандидатуры с выборов в ТИК Комсомольска подал ещё один самовыдвиженец — атаман казачьего войска Юрий Савчук. Атаман заявил, что его деморализовала ситуация со снятием Елизаветы Шампаровой.

Юрий Савчук сообщил, что ему удалось собрать более 1200 подписей. Но теперь, после инцидента с Шампаровой, он не уверен, что ТИК Комсомольска их примет.

Из 23 выдвиженцев на пост мэра города, на сегодняшний день официально зарегистрирован только один кандидат: выдвиженец от ЛДПР Александр Жорник.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Хабаровском крае пройдет масштабная избирательная кампания. Граждане будут выбирать депутатов Закдумы края, гордум, мэра Комсомольска, мэров городов и посёлков, глав районов.

Только на выборы в Закдуму Хабаровского края выдвинулось 599 человек — 404 по спискам, 195 как самовыдвиженцы.

На пост мэра Комсомольска-на-Амуре изначально претендовало 23 человека.

Уже есть и первая жалоба из Хабаровского края в ЦИК РФ. Её направила партия «Зелёные», не согласная с действиями краевого избиркома. В то же время сообщается, что крайизбирком зарегистрировал кандидата, 11% подписей которого были признаны почерковедами поддельными.