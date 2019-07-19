Хабаровск, , 04:46 — REGNUM

Вика Цыганова, известная эстрадная певица, подала документы в окружную избирательную комиссию по Комсомольскому одномандатному округу для участия в довыборах депутата Государственной думы России. Цыганову выдвинула политическая партия «Единая Россия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вика Цыганова (cc) Schekinov Alexey Victorovich

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Певицу выдвинула на выборы партийная конференция единороссов в Хабаровском крае, затем её кандидатуру утвердил генсовет партии.

Как сообщало ИА REGNUM, место депутата ГД РФ от Хабаровского края освободилось после избрания губернатором региона Сергея Фургала, который работал в федеральном парламенте более 11 лет.

В настоящее время на довыборы в Госдуму в Хабаровском крае уже зарегистрированы пять кандидатов. Это Николай Платошкин (КПРФ), Татьяна Ярославцева (СР), Андрей Швецов (Партия роста), Иван Пиляев (ЛДПР), Владимир Титоренко (Коммунисты России).

Выбрать депутата ГД РФ жители региона смогут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года.