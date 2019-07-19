Ереван, , 02:17 — REGNUM

Конституционный суд (КС) Армении принял процедурное решение о приостановлении производств по делам об определении вопроса соответствия статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения Конституции на основании заявлений суда общей юрисдикции города Еревана и Роберта Кочаряна.

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Согласно сообщению, опубликованному на сайте КС, с связи с обращением в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию для получения консультативного мнения по этим делам суд решил приостановить производства до получения ответов.

Судья Давид Григорян 18 мая принял решение об освобождении из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу «1 марта» в свержении конституционного строя, а 20 мая приостановил производство по делу против Кочаряна и направил дело в Конституционный суд для выяснения вопроса конституционности инкриминируемой экс-президенту статьи о свержении конституционного строя, а также для определения сути института неприкосновенности президента по Конституции.

Еще 8 июля Конституционный суд Армении принял решение принять в производство заявление судьи суда общей юрисдикции Еревана Давида Григоряна и назначил дату судебного разбирательства на 20 августа. Григорян попросил Высокий суд определить конституционность вменяемой Кочаряну статьи о свержении конституционного порядка и сущность института неприкосновенности президента.

С аналогичным содержанием в КС обратился и обвиняемый Кочарян. КС и в этом случае принял в производство заявление, назначив судебное разбирательство на 29 августа.

Кочарян, кроме вопроса определения конституционности инкриминируемой ему статьи, также просил рассмотреть вопрос о конституционности его меры пресечения.

По словам члена КС Армении Алвины Гюлумян, Конституционный суд, приостановив производство двух заявлений по уголовному делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и обратившись в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию, ожидает получить консультативное мнение от этих европейских структур.

По её словам, это означает, что КС не может определится, соответствует ли статья 300.1 УК Армении о свержении конституционного строя конституции Армении или нет.

По словам политолога Акопа Варданяна, приостановив производство по делу Кочаряна суд пытается выиграть время. Однако даже при этом, по словам политолога, подобное решение выглядит довольно странно, принимая во внимание, что это высшая судебная инстанция в Армении — Высокий суд.

Политолог Акопа Варданян в беседе с ИА REGNUM «После резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о том, что глава КС приватизировал суд, и что КС не соответствует Армении 2019 года, стало очевидно, что власть не допустит, чтобы КС в этом составе рассматривал дело Кочаряна. А до 20 августа, когда Высокий суд должен был провести заседание по делу, оставалось всего ничего. Очевидно, что сейчас идёт закулисный процесс, в результате чего власти пытаются убедить нынешних членов КС подать в отставку. Они же пытаются получить кое-какие гарантии и достойную старость. А для этого нужно время, которое КС выиграл, направив дело в международные структуры»

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