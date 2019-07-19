Кишинёв, , 01:05 — REGNUM

Новым председателем фракции Демпартии Молдавии в парламенте стал почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков, сменивший в этой должности экс-премьера Павлы Филипа. Как передает ИА REGNUM, это произошло за неделю до внеочередного съезда Демпартии, на котором планируется избрать нового руководителя партии вместо бежавшего из страны олигарха Владимира Плахотнюка.

Ранее вице-председатель партии Павел Филип, считающийся близким к Плахотнюку, был назначен временно исполняющим обязанности председателя партии. Он также возглавлял фракцию Демпартии в парламенте.

Дьяков, являющийся одним из основателей Демпартии, считается одним из лидеров оппонирующего Плахотнюку сегмента в Демпартии.