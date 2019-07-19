Вашингтон, , 00:57 — REGNUM

Комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил одобрил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона, заявил председатель комитета Джеймс Инхоф.

Также была одобрена кандидатура генерала Марка Милли на пост главы Комитета начальника штабов армии США. После этого решение будет принимать Сенат. Сам Инхоф выразил надежду, что кандидатуры Эспера и Милли будут утверждены к 22 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля американский президент Дональд Трамп официально выдвинул врио министра обороны США Марка Эспера в качестве кандидата на должность главы Пентагона. На этом посту он заменит ушедшего в отставку в конце 2018 года Джеймса Мэттиса.

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