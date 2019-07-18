Душанбе, , 21:11 — REGNUM

Солдата одной из частей Национальной гвардии Таджикистана, дезертировавшего в Россию как трудовой мигрант, задержали в середине 2019 года правоохранительные органы РФ в городе Березники. После рядовой был передан правительству Таджикистана. Об этом сегодня, 18 июля сообщила «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в военном суде Душанбе.

Результатом судебного разбирательства стал приговор — 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима — по статье 375 («Дезертирство») УК Таджикистана.

Напомним, что рядовой Норкузиев после предоставленного 11 февраля 2015 года краткосрочного семидневного отпуска, продленного по семейным обстоятельствам военным комиссаром Матчинского района, вместо возвращения на службу выехал из страны в Россию в трудовую миграцию.