Москва, , 20:51 — REGNUM

Советник-посланник посольства Соединённых Штатов Америки в Москве Тим Ричардсон вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации в связи с заявлением американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Скандал разгорелся после публикации в газете The New York Times материала о том, что российский МИД якобы отказал в выдаче виз 30 учителям Англо-американской школы, находящейся в Москве.

На Смоленской площади назвали публикацию откровенной ложью и подчеркнули, что эти преподаватели пытались проникнуть в российскую столицу по дипломатическим паспортам, а работать должны были в коммерческом предприятии.

Оказалось, что Вашингтон каждый раз присылает в Москву учителей с дипломатическими паспортами и пытается аккредитовать их как административно-технических сотрудников посольства.

Российская сторона, в принципе, согласна с таким положением дел, но при одном условии — власти США должны ровно так же давать дипломатические визы административно-техническим сотрудникам российского посольства. Но этого не происходит.

В связи с этим российская сторона была вынуждена ответить зеркально и отказать американским учителям во въезде в страну в качестве административно-технических сотрудников американской дипмиссии и соответственно пользоваться дипломатическими привилегиями.