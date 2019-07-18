Ташкент, , 20:21 — REGNUM

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Вашингтоне, они обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана.

«Собеседники подчеркнули взаимную заинтересованность двигаться в русле в реализации принятого главами двух стран в мае 2018 года Совместного политического заявления «Узбекистан — США: начало новой эры стратегического партнерства», других совместных договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Шавката Мирзиёева в США и переговоров с президентом Дональдом Трампом», говорится в сообщении.

В ходе обсуждения вопросов взаимодействия на афганском направлении американская сторона отметила важную роль Узбекистана в запуске механизмов мирного межафганского диалога, социально-экономической реабилитации Афганистана, вовлечении его в многоплановые региональные взаимосвязи в Центральной Азии.

«По итогам переговоров Джон Болтон в своем твиттер-аккаунте оставил следующую запись: «Провел сегодня отличную встречу с министром иностранных дел Узбекистана А. Камиловым. Мы приветствуем реформы в Узбекистане и их позитивное влияние на весь регион Центральной Азии. С нетерпением ожидаем углубления американо-узбекского сотрудничества», сообщает МИД