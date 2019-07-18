Пекин, , 17:46 — REGNUM

США придётся привыкать к санкциям Китая в отношении американских компаний, причастных к продаже оружия острову Тайвань, и США не имеют права критиковать санкции, поскольку они используют этот механизм постоянно, заявили китайские эксперты.

Замечания экспертов прозвучали в ответ на доклад тайваньской газеты United Daily News, в котором цитировались слова представителя Госдепартамента США, заявившего, что США попросили китайское правительство не навязывать политические взгляды иностранным компаниям.

После того, как правительство США одобрило план продажи Тайваню оружия на сумму 2,22 миллиарда долларов, представитель МИД Китая Гэн Шуан объявил на регулярном брифинге 12 июля, что для защиты национальных интересов Китай ввёдет санкции против американских предприятий, участвующих в продажах.

Отвечая на вопрос о деталях объявленных санкций, Гэн Шуан сказал, что китайское правительство и китайский бизнес не будут участвовать в сотрудничестве или коммерческих обменах с компаниями, поставляющими оружие Тайваню.

Названия компаний не назывались, но СМИ идентифицировали Raytheon, General Dynamics, BAE и Oshkosh в качестве поставщиков оружия.

Хо Цзяньго, заместитель председателя Китайского общества исследований Всемирной торговой организации, в интервью китайскому изданию Global Times 16 июля сказал, что в прошлом Китаю не хватало эффективных способов остановить продажу оружия США на остров Тайвань. Но поскольку экономика и рынок Китая развились и созрели, многим компаниям придётся дважды подумать, прежде чем отказаться от китайского рынка. Хо Цзяньго также добавил: «США не будут чувствовать себя комфортно с этим, но им придется привыкнуть к этому».

Его мнение поддержал Синь Цян, заместитель директора Центра исследований США в Университете Фудань в Шанхае, оценивая ситуацию с китайской компанией Huawei: «Разве не правительство США навязывает политические взгляды компаниям? США потеряли моральные основания и право обвинять Китай в этом вопросе с тех пор, как ввели санкции против китайских компаний».