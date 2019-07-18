Берлин, , 17:07 — REGNUM

Венгрия и Польша возглавили «дефенестрацию» голландского социалиста Франса Тиммерманса как кандидата на должность председателя Европейской комиссии. Незамедлительно после этого ультраконсервативные правительства обеих стран, которые Брюссель держит под лупой за их авторитарный уклон, объявили избрание консервативной немки Урсулы фон дер Ляйен своих рук делом, пишет испанское издание El Pais. Венгры и поляки сочли, что голоса их депутатов стали ключевыми для одобрения этого назначения в Европарламенте. А правительство Виктора Орбана также напомнило, что его поддержка не является «безоговорочной».

Урсуле фон дер Ляйен

«В демократии большинство есть большинство». Этими словами фон дер Ляйен пресекала в понедельник вопросы о том, обязана ли она своим председательством польским ультраконсерваторам, возглавляемым Ярославом Качиньским. Такие предположения возникли из-за того, что необходимого абсолютного большинства в парламенте немка добилась с трудом, от поражения ее отделяло всего девять голосов. Избранная глава Комиссии прикрылась тем, что голосование было тайным, с применением урн. Тем не менее депутаты из польской партии «Право и справедливость» (PiS), венгры из «Фидес» и итальянцы из «Движения пяти звезд» не преминули объявить победу фон дер Ляйен своей заслугой.

Речь немки с экологическим, феминистическим и проевропейским уклоном не понравилась ни ультраконсервативным депутатам из группы ECR («Европейские консерваторы и реформисты»), в которую входит польская PiS, ни части Европейской народной партии. Пламенное выступление фон дер Ляйен было в первую очередь нацелено на то, чтобы попытаться убедить либералов и социал-демократов, а также найти точки соприкосновения с зелеными. Выслушав ее программу, ECR объявила о своем неприятии этой кандидатуры.

Однако поляки находились в иной ситуации, нежели их товарищи по политической платформе. Вместе с остальными странами Вышеградской группы (Венгрией, Чешской республикой и Словакией), а также Италией Польша была ответственна за падение Тиммерманса, неумолимо отстаивавшего принципы правового государства на посту комиссара. Кроме того, Варшава не захотела отказываться от своей позиции, выраженной на заседании Совета Европы, где она поддержала фон дер Ляйен.

«Председателя Еврокомиссии утвердили благодаря голосам PiS», — написал в Twitter польский депутат Ричард Чарнецкий. «Избрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии было бы невозможно без голосов PiS», — вторит ему другой депутат, Беата Мазурек. Их соратник Томас Пореба зашел еще дальше и потребовал начала нового этапа в польской политике — без идеологического вмешательства Брюсселя.

Впрочем, правительство Венгрии, возглавляемое националистом Орбаном, тоже решило показать, «кто здесь главный». В официальном заявлении, распространенном его спикером, указано: «Очевидно, что 13 голосов «Фидес» были жизненно необходимы для ее [фон дер Ляйен] избрания».