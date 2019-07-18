Москва, , 16:18 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина приехать в Москву на торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

По сообщению пресс-службы Кремля, состоялся телефонный разговор глав России и Франции. В ходе этого разговора Путин и Макрон наметили график предстоящих контактов в различных форматах.

Также отмечается, что в ходе разговора Макрон с благодарностью принял приглашение российского лидера принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Стоит отметить, что ранее Макрон уже заявлял, что приедет в Москву на празднование 75-летия Победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп уже пообещал Владимиру Путину, что обязательно рассмотрит приглашение посетить Москву 9 мая 2020 года.