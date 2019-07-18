Киев, , 15:51 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с резкой критикой в адрес спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия после его отказал созвать внеочередное заседание парламента. Глава государства назвал такие действия Парубия «позор» и «преступной бездеятельностью».

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Зеленский напомнил спикеру и народным избранникам, что один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн гривен (более 513 тыс. долларов). Поэтому отказом в созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины спикер и депутаты «не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 миллионов гривен».

По словам украинского лидера, парламент показал, что работоспособность и доблесть — не его сильные стороны.

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«Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование во благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали, — это полное безразличие, бездействие и несостоятельность, — написал Зеленский в Facebook. — У вас всех был шанс, но вы его упустили. Позор, господа!»

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Напомним, накануне, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский попросил спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады для рассмотрения внесённых им в парламент антикоррупционных законопроектов. На что Парубий, сославшись на закон, заявил, что не может созвать внеочередное заседание после закрытия сессии.

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