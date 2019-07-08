Киев, , 16:02 — REGNUM

Глава Верховной рады Андрей Парубий не исключает, что нынешний созыв украинского парламента будет работать и после проведения в стране досрочных парламентских выборов 21 июля.

Об этом Парубий заявил на Согласительном совете руководителей Рады и лидеров парламентских фракций сегодня, 8 июля.

Спикер напомнил, что согласно законодательстваРада нынешнего созыва полномочна до принятия присяги депутатами парламента следующего созыва, то есть фактически до проведения первой сессии нового созыва.

«Если будет необходимость, если будут вызовы, на которые должна давать ответ Верховная рада Украины, я найду возможность инициировать 150 подписей и созвать внеочередное заседание (после 21 июля)», — пообещал Парубий.

По его словам, такой сценарий возможен, если он будет видеть необходимость «давать отпор пророссийскому реваншу, который сегодня пытается максимально залезть в будущий состав Верховной рады»,

«Я буду инициировать созыв внеочередной сессии Верховной Рады, и восьмой созыв сможет дать отпор любым попыткам реванша», — пояснил глава парламента.

ИА REGNUMнапоминает, что досрочные выборы Рады на Украине должны состояться 21 июля. При этом сам Парубий идет на выборы по спискам обновленной партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», являясь одним из лидеров этой политической силы.